Nieuwe behandelmethode biedt hoop voor patiënten met uitgezaaide darmkanker: ‘Fantastische uitkomst’

Waterpisto­len en gratis zonnebrand­crè­me: festivals bereiden zich voor op hitte

Verschillende festivals nemen komend weekend maatregelen in verband met de verwachte hitte. In een groot deel van het land wordt het in het weekend warm, met hier en daar tropische temperaturen van 30 graden. Donderdag is weer een record gebroken: het is de warmste 7 september ooit.