Nieuwe coronaregels: verwarring, gemor en heel erg wennen

RHEINE - De politie is in het Duitse Rheine, op zo’n drie kwartier rijden van Enschede, gestuit op een enorme partij illegaal vuurwerk bestemd voor Nederlandse kopers. In oude Navo-bunkers vond de politie maar liefst 120.000 kilo aan zware explosieven. Dat is net zoveel als in heel vorig jaar in beslag werd genomen en volgens de politie de grootste vangst ooit.

5 november