Nieuwe data over Nederlandse coronapatiënten: ook (op het oog) gezonde mensen worden getroffen

Sehraz was misschien wel de bekendste coronapatiënt van Nederland. 16 jaar oud is de jongen uit Breda die aan de beademing moest, zeven dagen lang werd hij in slaap gehouden. Inmiddels is hij weer bij. De familie was in shock, tot dusver had de tiener eigenlijk nooit meer dan een griepje gehad: ,,Het corona-virus is dodelijk”, schreef zijn broer op Facebook. ,,Ook voor mensen die jong zijn. Het bewijs is er.” En zo zijn er meer verhalen van op het oog fitte dertigers en veertigers die plots gevloerd zijn en aan het zuurstof moeten.



Al blijven die gevallen – en zeker in Sehraz’ leeftijd - uitzonderlijk. Het RIVM publiceerde gistermiddag nieuwe gegevens over Nederlandse coronapatiënten. In de leeftijdscategorie 15-19 jaar zijn er nog slechts vier andere coronapatiënten opgenomen in een ziekenhuis (op een totaal van 2151). Grofweg geldt ook hier: hoe ouder en kwetsbaarder, hoe zieker. En des te groter de kans om te overlijden.



Bijna 30 procent van de overledenen is 80 tot 84 jaar oud, krap een vijfde van de 434 sterfgevallen is 75 tot 79, bijna een kwart is 85 tot 89. Ter vergelijking: in de leeftijdscategorie 55-59 stierven twee mensen (0,6 procent). ,,Dat ouderen kwetsbaar zijn, zien we ook bij andere infecties”, zegt hoogleraar en longarts Huib Kerstjens van het UMCG in Groningen: ,,Ouderen hebben soms restschade van eerdere ontstekingen, hun afweer neemt af, de conditie is soms slechter. Dat zijn risicofactoren.”