Nieuwe dienstregeling NS gaat in: minder treinen, Hanzelijn weer in gebruik

Sneeuwbui­en zorgen landin­waarts zeer lokaal voor een witte wereld

Sneeuwbuien zorgden vanmiddag landinwaarts zeer lokaal voor een witte wereld. Het sneeuwde niet alleen, het is ook ijskoud. In De Bilt was het vandaag -0,6 graden. Het is met het koude weer dit weekend waarschijnlijk een kwestie van tijd voordat er in Nederland geschaatst kan worden. Het KNMI waarschuwt opnieuw voor gladheid.

10 december