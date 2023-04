Nieuwe domper Jumbo: aannemer distributiecentrum in de problemen

Door de financiële problemen ligt het werk van het bedrijf in kwestie, ASK Romein International B.V. uit Roosendaal, in elk geval komende dinsdag, stil. Dat geldt ook voor de Jumbo-locatie in Nieuwegein. ,,We willen onrust bij de poorten van onze bouwprojecten voorkomen”, zegt Jan Kleijn, directeur van ASK Romein. ,,We zijn de komende dagen druk bezig met bepalen hoe het verder moet. Daarom hebben we ervoor gekozen de bouw even te sluiten. We hopen snel met nadere berichtgeving te komen, misschien dinsdag al.”

Jumbo laat in een reactie per e-mail weten dat de financiële problemen bij de aannemer geen directe gevolgen hebben. ‘Het betreft een nieuw distributiecentrum, dus dit heeft geen invloed op de belevering van onze winkels’, luidt de verklaring. Volgens het supermarktconcern bevindt de bouw van het nieuwe geautomatiseerde distributiecentrum voor versproducten zich in een afrondende fase. ‘Afgelopen vrijdag hebben er nog gewoon werkzaamheden plaatsgevonden en we gaan uiteraard na het paasweekend in gesprek over het vervolg.’

Niet failliet

ASK Romein is een flink bedrijf, dat onder meer gespecialiseerd is in staalbouw en bruggenbouw. Volgens directeur Kleijn is het bedrijf in de problemen gekomen door behoorlijke verliezen op projecten uit het verleden en door het uitblijven van betalingen van andere partijen. Daarom werd uitstel van betaling aangevraagd, dat vrijdag ook werd verleend. ,,Voor de duidelijkheid: we zijn niet failliet. We hebben een financiële pas op de plaats gemaakt om te bepalen welke stappen nu gezet moeten worden.”

Volgens Kleijn worden er ‘geen tientallen projecten’ getroffen door het stilleggen van het werk. De aangevraagde surseance van betaling geldt alleen voor ASK Romein International, stelt hij, niet voor onderliggende bv's. De website van ASK Romein is vandaag onbereikbaar.

Volledig scherm Jumbo is bezig om zijn distributiecentrum in Nieuwegein vergaand te automatiseren. © Koen Laureij

Geen onbekenden

Het bouwbedrijf uit Roosendaal en Jumbo zijn geen onbekenden voor elkaar. Eerder bouwde ASK Romein een centrum voor de bezorging van online boodschappen in Bleiswijk. Het bedrijf zette ook zijn handtekening onder het Jumbo-distributiecentrum voor houdbare producten in Nieuwegein, dat vorige zomer geopend werd.

Nu is ASK Romein samen met automatiseerder Witron bezig aan de bouw van een 'gemechaniseerd’ distributiecentum voor versproducten, ook in Nieuwegein. Dat ‘CDC Vers’ moet volgens eerdere berichten zo'n 40.000 vierkante meter groot worden, en zou begin 2024 klaar moeten zijn. Vanuit het nieuwe distributiecentrum moeten supermarkten straks producten als zuivel, kaas, vleeswaren, tapas, salades en gekoelde dranken geleverd krijgen.

Jumbo heeft niet de beste tijd in haar bestaan. Het familiebedrijf uit Veghel beleefde in 2022 een publicitair rampjaar. Zo werd topman Frits van Eerd opgepakt in een witwaszaak. Onlangs bleek ook dat het supermarktconcern, dat jarenlang gold als belangrijkste uitdager voor nummer één Albert Heijn, een stukje van haar marktaandeel heeft moeten inleveren. Verder overweegt Jumbo te stoppen met het uittrekken van grote sponsorbedragen voor schaatsen, wielrennen en Formule 1.

