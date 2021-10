Nieuwe golf van voetbalgeweld: ‘We hebben ons anderhalf jaar koest moeten houden’

Video OM in hoger beroep tegen uitspraak in zaak moord Derk Wiersum

20 oktober Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in beroep tegen de uitspraak in de zaak van de moord op de advocaat Derk Wiersum. De rechtbank had vorige week twee mannen een gevangenisstraf van dertig jaar opgelegd omdat zij schuldig waren bevonden aan het medeplegen van moord. Het OM had in juli levenslang geëist.