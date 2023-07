Nieuwe haven in Ferwert moet veerdienst Ameland redden

Er worden nu zes alternatieven onderzocht, waarvan er drie uitgaan van een veerdam in Ferwert. Hierbij wordt ook gekeken welke typen veerboten het geschiktst zijn en of de huidige uurdienstregeling niet beter door een cyclus van 75 minuten kan worden vervangen. Vanwege de veelvoorkomende vertragingen wordt rederij Wagenborg daar al sinds 2017 om verzocht door de gemeente Ameland, maar de veerdienst blijft vasthouden aan een uurcyclus.



De huidige vaargeul is volgens Wagenborg te onveilig geworden voor schepen om elkaar te kunnen passeren. De rederij stelt dat het de baggerschepen niet lukt om de geul op de afgesproken breedte van minstens 50 meter en diepte van 3,80 meter onder NAP te houden. Daarom wordt sinds 27 juni eenrichtingsverkeer toegepast in de geul en is het aantal veerdiensten van en naar Ameland fors versoberd. Daar komt binnenkort nog een reserveringsplicht bij voor alle passagiers met of zonder auto.