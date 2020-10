Nieuwe nachttrein rijdt elke dag: kabinet legt maximaal 6,7 miljoen bij tot 2024

LIVE | Negatieve testuit­slag nodig voor Canarische Eilanden, scherpere coronare­gels leiden tot geweld in Italië

12:04 In de stad een plasje plegen kan in coronatijd behoorlijk lastig zijn. Door de horecasluiting is het toch al matige aantal openbare toiletten nog verder beperkt. Politici en belangenorganisaties van mensen met buik-, lever- en darmproblemen roepen op tot actie. Er moeten dringend toiletten bij. Scherpere coronamaatregelen van de Italiaanse overheid hebben in de steden Turijn en Milaan tot gewelddadige protesten geleid. Kantoren en winkels moesten het ontgelden en werden bekogeld met stenen en brandbommen. Ook vandaag houden we je live op de hoogte van het laatste coronanieuws. Hier lees je het nieuws van de afgelopen dagen terug.