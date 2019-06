Nieuwe normen moeten ongelukken met seksspeeltjes voorkomen

In augustus dit jaar stemmen de leden over een Zweeds voorstel voor de oprichting van een projectgroep. Als er genoeg animo is, gaan experts ontwerp- en veiligheidseisen opstellen voor speeltjes die zijn bestemd ‘voor direct contact met de genitaliën, de anus of beide’, zo meldt de Nederlandse normen ontwikkelingsorganisatie NEN. Momenteel ontbreken, zo meldt de NEN op de eigen website , dergelijke standaarden, met alle gevolgen van dien.

De normen moeten de kans op verwondingen verkleinen. Leden van de werkgroep gaan zich bijvoorbeeld buigen over de vraag welke materialen en vormen geschikt zijn en welke informatie de consument moet krijgen. Verder is het de bedoeling om medici een leidraad te geven over het verwijderen van seksspeeltjes die in het lichaam vast komen te zitten. NEN wil over het plan in gesprek gaan met fabrikanten van seksspeeltjes en andere bedrijven uit de sector. Hoe vaak het fout gaat met de speeltjes, is onbekend.