Nieuwe partijnaam Sylvana Simons al gebruikt door therapeuten

Simons moest op last van de rechter een nieuwe naam kiezen om mee te kunnen doen aan de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen. De vorige partijnaam, Artikel 1, leek te veel op Art. 1, een onderzoeksinstituut van de Stichting Expertisecentrum Discriminatie (SED).



De nieuwe naam lijkt opnieuw niet gelukkig gekozen. De therapeuten van Praktijk BIJ1 zijn in elk geval niet blij met de naam waarmee Simons nu campagne wil gaan voeren. ,,Het is hele leuke naam, maar dit had ze wel even mogen googlen. Wij hadden deze naam drie jaar geleden al. Echt ontzettend balen,’’ zegt Muziek- en Psychodramatherapeut Kerstin Schwardtmann.



Samen met nog vier therapeuten vormt Schwardtmann het Centrum voor Psychotherapie Zaanstreek-Waterland. Volgens de therapeute is Praktijk BIJ1 niet benaderd door Simons of zij de naam ook mocht gebruiken. ,,En daar zitten we zeker ook niet op te wachten. Het is helemaal niet handig als wij geassocieerd worden met een politieke partij. Mensen die wij behandelen kunnen daar van alles over gaan denken. Dit is echt ongelooflijk.’’



Schwardtmann weet nog niet hoe het naamprobleem opgelost moet worden. ,,We zullen eerst maar eens contact met haar zoeken.’’