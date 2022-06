Nieuwe samenwerking Nederland en België tegen cocaïnehandel, 8000 kilo onderschept

De Belgische en Nederlandse opsporingsdiensten werken sinds kort samen om de smokkel en handel van cocaïne tussen de Antwerpse haven en Nederland aan te pakken. Volgens de politie is de nieuwe aanpak tot dusver al zeer effectief gebleken. In twee maanden tijd zijn zo’n tien verdachten aangehouden en zouden grote hoeveelheden geld en drugs in beslag zijn genomen.

De zogenoemde taskforce met de naam Fortius moet de Antwerpse haven onaantrekkelijk maken voor vooral Nederlandse drugscriminelen. Nederland is volgens de politie een productie- en doorvoerland voor de rest van de wereld. Daarom zou een goede internationale samenwerking bij deze aanpak essentieel zijn. ,,Zo stoppen we intercontinentale en internationale drugsroutes en pakken we internationale criminele netwerken aan”, aldus de politie.

Sinds het begin van de taskforce is onder meer ruim 8000 kilo cocaïne onderschept. In Antwerpen werd in 2021 zo’n 90.000 kilo coke onderschept, tegen 70.000 kilo in Rotterdam. Volgens de politie vervoeren Nederlandse criminelen 80 procent van de verdovende middelen die in Antwerpen binnenkomen naar Nederland, om vervolgens weer doorgestuurd te worden naar andere Europese landen.

Op jaarbasis zouden in Nederland vele miljarden euro’s omgaan in de criminele drugsindustrie. ,,Drugsproductie- en handel is vaak de oorzaak van ondermijning in Nederland. Deze ondermijning heeft allerlei zware criminaliteit tot gevolg. Denk aan witwassen, corruptie, bedreiging, geweld en liquidaties”, stelt de politie.

Netwerk

Hoofd van de dienst landelijke recherche Andy Kaag zegt dat met Fortius de opsporingsdiensten zich niet alleen richten op het kopstuk van een crimineel samenwerkingsverband, maar juist op de personen en bedrijven die dat netwerk draaiende houden. ,,Daarbij telt dus elke rol. De taskforce Fortius pakt de uithaal/import, opslag, handel en distributie van cocaïne aan. Hierdoor wordt zo’n crimineel samenwerkingsverband ontwricht”, vertelt Kaag.

De taskforce, die onder meer een speciale quick response unit heeft, werkt nauw samen met onder meer de douane, marechaussee en de FIOD. ,,Door deze samenwerking tussen de partners vanuit toezicht, handhaving en opsporing en het Openbaar Ministerie kan er snel en adequaat gehandeld worden en zijn in korte tijd al mooie successen behaald”, aldus de politie.

Volledig scherm Containers in de haven van Antwerpen. © Reuters

