Nieuwe Sprinter feestje voor passagier en machinist

Zo uitgesproken als de legendarische ‘hondenkop’ uit de vorige eeuw is het ontwerp van de nieuwste passagierstrein van de NS zeker niet. Maar als de Sprinter Nieuwe Generatie tijdens de eerste rit op het station in Haarlem ergens aan doet denken dan is een kikker met een beetje fantasie misschien nog wel de beste vergelijking. Met dank aan de opvallend gebolde koplampen op de voor- en achterzijde.

Precies 118 stuks heeft de NS van deze blauw-witte ‘kikkers’ besteld bij de Spaanse bouwer CAF. Als ze komende maanden allemaal rijden, is de vervoerder ruim 500 miljoen euro armer, maar zijn er wel 20.000 zitplekken bij gekomen. Een aanzienlijk aantal op een totaal van 249.000, maar reizigers moeten ook dan vooral niet rekenen op een gegarandeerde zitplek, waarschuwt NS-topman Roger van Boxtel als hij uitstapt na de allereerste rit. ,,In de spits kunnen we dat gewoon niet garanderen. Dit aantal geeft zeker enige verlichting, maar we zien dat de aantallen reizigers tegelijkertijd ook blijven groeien.’’

Volledig scherm Bert Hulsman test de sta plekken in de gloednieuwe Sprinter. © AD Aan zitplaatsen geen gebrek wanneer Bert Hulsman (60) uit Haarlem op deze vroege zondagmorgen als een van de eerste passagiers instapt. Hij komt net uit de nachtdienst en is aangenaam verrast door de nieuwe trein. De vloer is gelijk met de hoogte van het perron en schuift uit zodat ook mensen met een rolstoel geen hulp meer nodig hebben van een conducteur. Een dikke duim omhoog voor de NS, vindt hij.

Het interieur oogt ruim, vindt hij. Je kan van voor tot achter kijken. Gewaardeerd wordt ook het Mondriaan-motief op de wanden en de veel grotere ramen. De stoelen zitten lekker. ,,Een fijne rugsteun, dat voel ik meteen.’’ Hij verwacht dat staan in de spits ook comfortabeler is nu elke stoel een handvat heeft waar mensen zich aan vast kunnen houden.

Er zitten stopcontacten onder elke stoel, een usb-oplader en er is een draadloze internetverbinding. Handig voor de jeugd, vindt Hulsman, want zelf zal hij daar weinig gebruik van maken. Hij heeft nog een oude Nokia waar je alleen mee kunt bellen. ,,En die gaan ook niet zo snel leeg,’’ lacht hij.

Maar onder de indruk is Hulsman pas echt van het toilet. Tot verdriet van velen ooit geschrapt, maar het exemplaar dat er nu voor terugkomt is bijna groter dan de badkamer bij Hulsman thuis waardoor ook mensen met een rolstoel erin kunnen. ,,Ik zit zelf maar 24 minuten in de trein dus kan het wel ophouden, maar ik kan mij voorstellen dat dit voor heel veel mensen fijn is,’’ zegt Hulsman.

Ook machinist Edwin is in zijn nopjes met de nieuwe trein. Weg zijn de talloze knopjes waarmee hij voorheen de trein moest bedienen. Nu staan er een aantal touch-schermen voor zijn neus waarmee het bedienen kinderspel wordt. De trein reageert ook sneller en dankzij cameratoezicht krijgt de machinist beter mee wat zich in de coupés afspeelt.

Is er dan helemaal niets aan te merken op deze nieuwe trein. Jawel, vindt passagier Hulsman. Het felle, witte ledlicht is best even wennen. En het ontbreken van een tafeltje is een gemis. Voor het raam zit een plankje dat ervoor moet doorgaan, maar daar past net een kop koffie op. En er zit geen prullenbakje meer onder. Afval wordt gescheiden ingezameld bij de uitgangen. ,,Ik hoop maar dat mensen dat daar ook echt in doen en het niet overal laten slingeren.’’

Volledig scherm De trein is voorzien van wifi, stopcontacten, gescheiden afvalinzameling en een invaliden-wc. © ANP