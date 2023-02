Nieuwe staking in streekvervoer op komst, werkgever weigert ultimatum: ‘Het geld is er niet’

Ali (13) had nooit wat, maar is binnen paar dagen dood als artsen zijn hersen­vlies­ont­ste­king niet opmerken

Als de 13-jarige Ali Muhammad in november 2022 met hoge koorts en vreselijke hoofd- en nekpijn op de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis belandt wordt gedacht aan een virus. Een paar dagen later is hij dood. ‘Hij kon nauwelijks praten, voelde constant een stekende pijn in zijn nek en achterhoofd. Zelfs huilen lukte niet meer.’