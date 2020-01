Nieuwe verdachte aangehouden op verdenking van betrokkenheid moord advocaat Derk Wiersum

De politie heeft opnieuw een verdachte aangehouden voor de moord op advocaat Derk Wiersum. Het gaat om een 31-jarige man uit Rotterdam. Hij wordt verdacht van het medeplegen van de moord. Het is de derde verdachte die in deze zaak is aangehouden.

De verdachte werd op 27 januari aangehouden en is in bewaring gesteld voor een periode van 14 dagen, zo laat de Amsterdamse politie weten. Hij zit in alle beperkingen, aldus de politie. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Welke rol deze verdachte precies heeft volgens de politie is niet duidelijk. Hij wordt verdacht van het medeplegen van de moord, wat niet per se betekent dat hij de schutter is. Vanwege het onderzoeksbelang willen politie en justitie de precieze verdenking niet verder toelichten. Wel laat de politie weten dat op twee locaties in Rotterdam en Amsterdam huiszoekingen zijn gedaan.

Eerder al werden Giërmo B. (36) uit Almere en Anouar Taghi (26, neef van Ridouan Taghi) aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord. Het OM vermoedt dat B. in de vluchtauto heeft gezeten die is gebruikt bij de moord op Wiersum. De rol van Anouar Taghi zou vooral in de voorbereiding op de moord belangrijk zijn geweest. Buiten deze drie verdachten zijn eerder nog twee andere verdachten aangehouden. Zij zijn op vrije voeten gesteld, maar zijn volgens de politie nog wel in beeld als verdachte.

Advocaat kroongetuige