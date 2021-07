Nieuwe verdachte in oude moordzaak zegt dat politie hem bedreigde: ‘Jij gaat bloeden voor de Indiaan’

De verdachte die de politie op het oog heeft voor de 22 jaar oude liquidatie van Hans Schonewille, is de 60-jarige Simon van K. uit Roelofarendsveen. Op 30 juni brengt hij een bezoek aan het Alrijne Ziekenhuis in Alphen aan den Rijn. Plots komt richting het parkeerdek een zwarte motor aanrijden. De motor heeft geen kentekenplaten. Er zitten twee mannen op, in het zwart gekleed en met zwarte helmen op. In grote vaart komen ze op Simon van K. af. Hij denkt dat zijn laatste uur heeft geslagen. Van K. rent het ziekenhuis weer in, op blote voeten, hij verliest zijn slippers. Hij en zijn partner denken ook een wapen te zien. Ze horen de mannen roepen: ‘Jij gaat bloeden voor de Indiaan.’