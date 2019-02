Nieuwe verdenking tegen kopstukken motorclub Caloh Wagoh

Meerdere liquidaties

Het slachtoffer had een autoverhuurbedrijf en zou een auto afleveren bij een klant. In die auto is hij meerdere keren beschoten. Hij overleed op weg naar het ziekenhuis. Het onderzoek naar de moord raakte kortgeleden in een stroomversnelling. De politie denkt nu dat de opdrachtgever moet worden gezocht in het drugscircuit. Dinsdag besteedt Opsporing Verzocht aandacht aan deze zaak.