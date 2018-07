Nieuwe wapenstok doet veel meer pijn

Inspecteur en trainer Michael Huijs is ermee in zijn nopjes. Elf centimeter heeft de politieman er dankzij zijn nieuwe wapenstok bij gekregen, ook al zie je dat niet op het eerste gezicht. Ingeschoven is het maar een klein dingetje. ,,Met een klik wordt hij uitgeschoven, dan zie je de extra lengte.’’ De wapenstok heeft daarnaast meer gewicht. ,,Collega’s moeten daar even aan wennen, zich bewust worden van de verandering.’’ Dat is waarom ze getraind worden, in het gebruiken van het nieuwste wapen van de politie.

Meer pijn

Agenten vroegen al langer om deze variant, die dankzij die extra lengte en het gewicht ook zorgt dat een paar klappen afdoende zijn, waar er vroeger vijf of zes nodig waren. ,,De impact van het wapen is groter,’’ zegt Huijs. Of hij dus gewoon veel meer pijn doet? ,,Ja, daar komt het wel op neer,’’ zegt Huijs tijdens de training in Den Haag, waar agenten gisteren leerden met de wapenstok om te gaan.



De nieuwe wapenstok doet niet alleen meer pijn, hij maakt ook meer indruk. ,,Zeker als iedereen hem op nagenoeg hetzelfde moment uitschuift.’’ Dan is de klik te horen, daarna laten die 11 extra centimeters zich gelden.



De politie verspreidt in totaal zo’n 45.000 nieuwe wapenstokken, die de kortere versie vervangen. Er is besloten die stap te nemen nadat in Zwolle en Deventer succesvol met het wapen werd geëxperimenteerd.