Nieuwste editie Dikke Van Dale wordt genderneutraal

Barst feest zaterdag los tijdens Vrienden van Amstel Live? ‘Podium staat klaar maar we zijn niet naïef’

Komende zaterdag moet het beginnen: de Vrienden van Amstel Live. Het is bijna niet voor te stellen, maar de opbouw voor een van Nederlands grootste evenementen is in volle gang. ,,Het is dubbel en pijnlijk, maar zolang er geen duidelijkheid is, moet je door.” En streamen als Plan B? ,,Onhaalbaar.’’

11:48