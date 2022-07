Nigeriaanse piraat Major moet lang de cel in voor enteren van Nederlands schip

De Nigeriaanse piraat Major moet van de rechtbank Rotterdam achtenhalf jaar de cel in voor het kapen van een Nederlands schip en het gijzelen van de bemanning. ,,Piraterij gaat gepaard met veel geweld en het is een ernstige bedreiging voor de internationale handel”, stelt de rechtbank.

Het dossier van de kaping van de FMV Rapide in april 2018 ‘leest als een filmscript’, constateerde de rechtbank twee weken geleden bij de behandeling van de zaak tegen Itoruboemi L. (32), ook wel Major genoemd. Die Nigeriaan enterde en kaapte in april 2018 met een groep bewapende mede-piraten het Nederlandse vrachtschip voor de kust van Nigeria. Met Kalasjnikovs in de hand gijzelden ze elf bemanningsleden (vooral Russen en Filipijnen) en brachten hen op kleine bootjes naar de kust. Daar werden ze een maand lang vastgehouden in de jungle. Major voerde ondertussen onderhandelingen met de eigenaar van het schip, een Groningse rederij.

Lees ook Piraat ‘Major’ wilde 2 miljoen dollar voor gegijzelde bemanning Nederlands schip

De Nigeriaanse piraten vroegen in eerste instantie 2 miljoen dollar, maar bereikten een akkoord met de Groningers voor 330.000 dollar. Dat geld werd cash naar Nigeria gebracht en in de schuilplaats van de kapers afgeleverd. De bemanning kwam daarna vrij. Een van hen was tijdens een vuurgevecht met Nigeriaanse grenswachten gewond geraakt, een ander werd in de jungle ziek.

Major opgepakt na undercoveractie

Major werd na de kaping door de Nederlandse politie in de val gelokt. Politieagenten kregen een telefoonnummer van hem in handen en deden zich voor als zakenlui die op zoek waren naar iemand die veel wist van kapingen en beveiliging daartegen. Major zag het als een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek en vloog naar Zuid-Afrika. Daar werd hij aangehouden en uitgeleverd aan Nederland. Hij zit hier inmiddels twee jaar vast.

Quote Er ging een gewapende man met me mee, die zou me doodschie­ten als ik niet luisterde Machinist

Tijdens de rechtszaak werden verklaringen van bemanningsleden voorgelezen. Zij waren doodsbang. ,,Ik moest naar boven komen. Toen ik op de brug kwam, stonden er vijf gewapende mannen. Een deel van de bemanning zat op zijn knieën, ik moest terug naar de machinekamer om te zorgen dat het schip niet zou zinken. Er ging een gewapende man met me mee, die zou me doodschieten als ik niet luisterde”, vertelde de machinist.

Het Openbaar Ministerie eiste tien jaar cel tegen de Nigeriaan. Hij zou een van de leiders van de kaping zijn geweest én de man die met Groningen onderhandelde.

Major zegt schuldig te zijn

Major ontkent dat. Hij zegt niet op het schip te zijn geweest en alleen onderhandeld te hebben ‘om de situatie op te lossen’. Dat deed hij omdat zijn omstandigheden in Nigeria moeilijk waren en hij geld nodig had. Hij zei aan de kaping 5000 dollar over te hebben gehouden. Volgens zijn advocaat, Gökhan Özveren, had hij helemaal niet in Nederland vervolgd mogen worden. ,,Als dat al zou moeten gebeuren, dan in Nigeria.”

De rechtbank ging niet mee in dat verweer en veroordeelde Itoruboemi vrijdag tot achtenhalf jaar cel. ,,Piraterij komt rond Afrika veelvuldig voor. Het is een ernstige bedreiging voor de internationale handel.” Ook ging de kaping met veel geweld gepaard. ,,En heeft de gegijzelde bemanning wekenlang vastgezeten in de jungle.”

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: