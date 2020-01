Nijmeegse woonboot zonk tijdens het avondeten: ‘We hadden niets in de gaten’

Terug naar die donderdag, iets na zevenen. Bewoonster Carolien - achternaam bekend bij redactie - had nét haar bord leeg, toen de lichten uitvielen. Nietsvermoedend probeerde ze samen met haar man de stroom weer aan de praat te krijgen.



,,We hadden op dat moment geen idee wat er aan de hand was”, zegt Carolien, nog steeds verbouwereerd over wat er één avond eerder was gebeurd. Ergens in de boot was een gat ontstaan. Een lekkage, die snel groter werd.



,,We zaten aan de ene kant van de boot, toen hij aan de andere kant begon te zinken. Het verbaast me nog steeds dat we er niks van hebben meegekregen: dat zal door de lengte van de boot komen.”



(Lees verder onder de foto)