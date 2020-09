Nijmegenaar mishandeld op de kermis: waarom trok OM zich terug uit strafzaak?

Nijmegenaar C. (52) werd in 2013 bijna doodgetrapt op de Groesbeekse kermis. De daders gingen vrijuit, nadat ze eerder tien maanden cel hadden gekregen. Waarom trok het Openbaar Ministerie zich terug?

C. kon de agent die hem vragen kwam stellen exact vertellen wie hem hadden afgetuigd. Tot op de sokken kon hij ze nauwkeurig beschrijven. Hij kende ze van gezicht en naam, omdat hij ooit in Groesbeek had gewoond. Een van hen was een aannemer uit het dorp. Diens zoon de aanstichter. De ruzie ging om een meisje. Maar dat begreep hij pas achteraf. Ook de broer van de aannemer had hij herkend. Een werknemer was de vierde. Nadien liepen ze rustig weer de tent in.

Tussen de ME’ers door wankelde C. naar de ambulance. Die bracht hem naar het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. De verwondingen waren zo ernstig dat hij een dag later naar het Radboudumc werd vervoerd. Direct ging hij onder het mes. Vier en een half uur lag hij op de operatietafel. Zijn kaak was van boven tot onder gesplitst.

Zeven jaar later zie je er weinig meer van. Maar als je over zijn rechterkaak wrijft, voel je de bobbels en butsen. Er zit nog steeds een plaat in. Zijn rechterkant is gevoelloos. Zes weken was zijn kaak gefixeerd met een beugel. Eten ging alleen vloeibaar door een rietje.

Quote Het was bijzonder vervelend voor hem als slachtof­fer, maar het OM trok zich terug uit zijn strafzaak. Hij kon zijn oren niet geloven