Nikabdraagster die uit de bus werd gezet blijft met de bus reizen

UpdateEen buschauffeur heeft gisteravond een nikabdraagster uit de bus gezet in het Limburgse Stein. Dat bevestigt vervoersbedrijf Arriva. De actie is niet in overeenstemming met het eigen beleid van de vervoerder. De nikabdraagster zelf legt zich er niet bij neer en blijft met de bus reizen.

,,Het klopt dat er gisteravond een buschauffeur in Stein een passagier die een nikab droeg heeft verzocht de bus te verlaten. Dit is niet conform de richtlijnen zoals die door de ov-bedrijven zijn gecommuniceerd met alle medewerkers. We zullen dit intern nogmaals onder de aandacht brengen bij onze medewerkers’’, aldus een woordvoerder.

De nikabdraagster, die zichzelf Angela noemt, heeft tegen Trouw gezegd dat ze zich gisteren ‘net een zwarte in de Verenigde Staten voelde'. Aan de telefoon vertelt ze tegen de krant dat ze regelmatig met de bus reist, ook sinds in Nederland het boerkaverbod geldt. ,,Dit heeft me echt overvallen.”

,,De eerste keer na het boerkaverbod was met offerfeest op 11 augustus. Sindsdien heb ik zeker drie keer in de bus gezeten. De eerste chauffeur zei dat ze geen last had van mijn nikab, de tweede zei helemaal niets. De derde keer werd ik wel aangesproken door een chauffeur die bang was voor gedoe in de bus. Ik zei: dat zien we dan wel.”

De nikabdraagster zal vanavond gewoon weer met de bus naar haar werk reizen, omdat ze geen alternatief heeft. Ze zegt niet van plan te zijn zich bij het verbod neer te leggen.

Ruzies

De woordvoerder laat verder weten dat alle openbaarvervoerbedrijven hebben afgesproken het verbod niet te handhaven. Arriva heeft zich daar bij aangesloten. Medewerkers in het openbaar vervoer zullen boerkadragers niet uit het voertuig zetten, zo meldde de brancheorganisatie eerder. De ov-bedrijven hebben een vervoerplicht en zij zitten naar eigen zeggen niet te wachten op oplopende ruzies met klanten

Het is sinds kort verboden om gezichtsbedekkende kleding te dragen, onder meer in het openbaar vervoer. Diverse bedrijven en lokale overheden hebben echter aangegeven het verbod niet te zullen handhaven. Het incident in Stein is voor zover bekend het eerste geval waarbij een vrouw in een nikab uit de bus is gezet.