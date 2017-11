Nivel: Meer ziekenhuispatiënten dood door fouten

Het aantal mensen dat door een medische of organisatorische fout in het ziekenhuis is overleden, is toegenomen. Tussen medio 2015 en medio 2016 stierven 1.035 patiënten doordat er iets mis ging in het ziekenhuis, 67 meer vergeleken met de vorige meting vier jaar eerder.

De toename van het aantal doden blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek in Nederlandse ziekenhuizen van gezondheidsinstituut Nivel. Eerder was deze 'potentieel vermijdbare sterfte' juist sterk gedaald, onder meer door de invoering van een veiligheidsprogramma. ,,Extra inspanningen zijn nodig om de patiëntveiligheid in ziekenhuizen nog verder te verbeteren'', stelt het Nivel.

Volgens het gezondheidsinstituut liggen er mogelijkheden tot verbeteringen, onder meer op het gebied van het stellen van diagnoses bij patiënten en het veilig omgaan met medicijnen. ,,Ook operatieve ingrepen, zoals de maag-darmchirurgie en de plaatsing van gewrichtsprotheses laten nog hogere risico's zien. Hierbij speelt het toepassen van (nieuwe) medische technologie een rol'', aldus het Nivel.

Bezorgd

Patiëntenfederatie Nederland noemt de ontwikkeling zorgwekkend. ,,Per dag overlijden in Nederlandse ziekenhuizen drie mensen terwijl dat niet nodig was. Dat zijn er dus drie te veel. Dat aantal neemt niet af'', aldus de federatie.

Van de duizend mensen die per jaar onnodig sterven, had een kwart ten minste nog een levensverwachting van meer dan vijf jaar. Vaak gaat het mis bij relatief eenvoudige ingrepen of ziektebeelden. ,,Het lijkt erop dat er dan te veel op routine wordt gewerkt, terwijl bij ingewikkelde medische handelingen veel secuurder wordt gewerkt'', stelt de patiëntenorganisatie.

Extra geld indien nodig