NL-alert: aanmaakblokjesfabriek in Oisterwijk brandt af, deel van het pand staat op instorten

De fabriek Fire-up in het Brabantse Oisterwijk staat op instorten door een zeer grote brand. Doordat er brandbare aanmaakblokjes opgeslagen liggen, verspreidt het vuur zich snel. De kans dat het vuur overslaat op naastgelegen bedrijven is aanwezig, rond 21.45 werd een NL-alert afgegeven.

De eigenaar van het pand is Kees van Opstal (59). Hij nam het bedrijf dertien jaar geleden van zijn vader over toen het nog Peko heette. De brand breekt iets voor acht uur uit en woedt alleen in het magazijn, dat als verloren kan worden beschouwd. De brandweer probeert de fabriek en het kantoor te sparen. Er heeft vandaag niemand in het bedrijf gewerkt. In het magazijn liggen de geproduceerde aanmaakblokjes opgeslagen. Het vuur kan daardoor snel om zich heen grijpen. Rond 21.45 werd een NL-alert afgegeven: ‘Sluit ramen en houd deuren dicht.’

Het treinverkeer van het nabijgelegen spoor is stilgelegd voor het groot watertransport van de brandweer. NS verwacht dat er op het traject zondagavond en aan het begin van de nacht geen treinen zullen rijden.

In 2013 woedde bij het bedrijf op een andere locatie ook een grote brand, wat het bedrijf verwoeste. Toen waren zo’n tachtig brandweerlieden vanaf 04.50 uur in de ochtend bezig om de brand onder controle te krijgen. Dat lukte uiteindelijk rond 11.00 uur, maar het pand werd als verloren beschouwd. In 2016 woedde nogmaals een kleine brand, waarbij twee werknemers rook inademden en door ambulancepersoneel moesten worden onderzocht.

Vakantie

,,Ik begrijp niet wat hier is gebeurd. Vrijdag zijn we met het personeel, dertien mensen, op vakantie gegaan. Bedrijf spic en span achtergelaten. Ik was 10 minuten na het brandalarm ter plaatse. Ben fabriek en kantoor binnengelopen maar zag niks. Toen ik buiten kwam zag ik de glazen voorgevel van het magazijn eruit klappen.” Zijn vrouw, Els Smit, staat in haar paardrijbroek naar de brand te kijken. ,,Afschuwelijk”, zegt ze.

Waterstralen van de schuimbluswagen kletteren tegen de metalen platen van het magazijn. De brandweer probeert met meerdere blusvoertuigen en waterwagens uitbreiding te voorkomen. De bedrijven die ernaast liggen zijn het metaalbewerkingsbedrijf Metalco en de schoenleverancier Puzo B.V. Uit een nabijgelegen vijver haalt de brandweer extra water om de panden nat te houden. Bij aanvang van de brand werd de brandweer een tijd opgehouden door een lange goederentrein. Het duurde lang voor die weg was. Daarom was er moeite met de watertoevoer.

Volledig scherm Publiek staat opgesteld aan de andere kant van het spoor en kijkt naar de brand bij Fire-up in Oisterwijk © Tom Tacken De brand trekt veel bekijks. De politie maakt de weg vrij en leidt de omstanders naar de rotonde op de Haarenseweg. Mensen vragen zich af waarom dit nu weer kan gebeuren. ,,Geen lessen getrokken uit vorige brand? Is er geen sprinklerinstallatie?”, vragen mensen zich af.

Volledig scherm Vanaf de kermis in Tilburg is de grote brand in Oisterwijk te zien de Nederlander Oisterwijk © Jan van Eijndhoven

Volledig scherm Brand Fire-up Oisterwijk © Jack Brekelmans / Persburo BMS

Volledig scherm Aanmaakblokjesfabriek in brand Oisterwijk © BD

Volledig scherm Brand Fire-up in Oisterwijk © BD