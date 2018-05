NL-Alert afgegeven voor zeer grote brand in Mercedes-museum

Het oude gedeelte van het pand, waarin de busgarage zit, is verloren gegaan. Het nieuwe pand waarin de meeste oldtimers stonden, is behouden gebleven.



Omstanders hoorden meerdere ontploffingen en zagen een enorme steekvlam. De brandweer rukte met meerdere wagens uit naar het bedrijf aan de Luikerweg en heeft opgeschaald naar 'zeer grote brand' en grip 1. De brandweer schaalde even later op met nog vier extra blusvoertuigen. In totaal zijn er zo'n 10 brandweerwagens aanwezig. Politie en brandweer waarschuwen mensen uit de rook te blijven.



Jonkers Autobedrijven is een garage die gespecialiseerd is in het automerk Mercedes. Het bedrijf doet voornamelijk onderhoud en reparatie aan dure Mercedes personen- en bedrijfswagens. Eigenaar Max Jonkers zegt dat zo'n dertig auto's verloren zijn gegaan. ,,Met daaronder veel oldtimers, maar er zijn ook veel gespaard gebleven. En een deel van het pand kan blijven bestaan. Dat is een schrale troost, de rest is vervangbaar.'' Jonkers nam het bedrijf jaren geleden van zijn vader over.