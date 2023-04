NL-Alert voor grote brand in Zoetermeer opgeheven: brandweer sloopt brandend pand

met videoBij een groot, leegstaand pand in Zoetermeer is maandagmiddag brand uitgebroken. Er waren grote rookwolken boven het pand te zien, die zich ook over de naastgelegen A12 verspreidden. De brandweer schaalde al snel op naar ‘zeer grote brand’ en er werden twee NL-Alerts afgegeven voor de regio Zoetermeer en omstreken. Die zijn sinds 22.30 uur niet meer van kracht. De brandweer is begonnen met het slopen van het pand, wat waarschijnlijk nog uren gaat duren.

Voor omwonenden geldt wel nog het advies om ramen en deuren gesloten te houden. De brand is nog niet volledig uit. Om de brand definitief uit te krijgen, worden er sloopwerkzaamheden uitgevoerd. De verwachting is dat die werkzaamheden nog de komende uren zullen plaatsvinden. De meeste hulpdiensten zijn rond 22.30 uur vertrokken.

De brand was eerder op de avond ‘fors uitslaand’. De rookontwikkeling nam toe en daarom was het tweede NL-Alert verstuurd met het verzoek om ramen en deuren gesloten te houden. ,,Doordat het gevaarlijk was om dicht bij het pand te komen vanwege de status van het pand, bleef de brandweer van een relatief grote afstand blussen’’, zei een woordvoerder. De brandweer heeft twee mensen van het dak gered. Zij zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

De brand brak eerder vanmiddag omstreeks 14.45 uur uit. Op beelden was direct te zien dat er grote, zwarte rookwolken uit het pand kwamen. Zo’n tien minuten na de eerste melding werd er opgeschaald naar ‘middelbrand’ en weer tien minuten later naar ‘grote brand’. Om 16.15 uur werd er ‘zeer grote brand’ afgekondigd.

Al jaren leeg

Het pand huisvestte vroeger IT-bedrijf IBM, maar staat inmiddels al jaren leeg. De afgelopen jaren is er al meerdere keren brand uitgebroken. ,,De brand werd van buitenaf geblust, omdat het een slooppand betreft en er geen duidelijkheid is over de veiligheid binnen in het pand”, meldde een woordvoerder van de brandweer eerder vandaag.

Er werden brandweereenheden gealarmeerd van kazernes in Zoetermeer, De Lier, Den Haag, Rijswijk, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg en Honselersdijk. Om 16.10 uur hebben inwoners van Zoetermeer en Pijnacker een NL-Alert ontvangen als waarschuwing. Zij moesten deuren en ramen dichthouden vanwege zware rookontwikkeling. Zowel de omliggende Afrikaweg als de Boerhaavelaan zelf waren afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven.

Wat is een NL-Alert? NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid dat je waarschuwt en informeert over een noodsituatie. Je ontvangt een NL-Alert bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties. In ieder NL-Alert bericht staat wat er aan de hand is, wat je moet doen en waar je informatie en updates kunt vinden.

Zo'n twee uur later, om 18.10 uur, werd er opnieuw een NL-Alert verstuurd. Bewoners in de omgeving werden nog steeds gevraagd om ramen en en deuren gesloten te houden en mechanische ventilatie uit te schakelen als men ook last heeft van de rook. Door de brand trok veel rook over de A12 bij Zoetermeer heen, richting Pijnacker. Het verkeer had er ‘gelukkig niet heel veel last van’, zei Rijkswaterstaat.

Ongerust bewoners

Ook ontving de brandweer telefoontjes van ongeruste bewoners uit Delft en Pijnacker, die zich afvroegen of sportactiviteiten buiten nog door kunnen gaan. ,,Er was geen aanleiding om deze stop te zetten. Meetploegen van de brandweer hadden metingen verricht. Er waren geen gevaarlijke concentraties aangetroffen. Wel kon er sprake zijn van stankoverlast”, zei de brandweer.

Quote De branddeel­tjes zijn onderzocht en zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid Brandweer Haaglanden

De brandweer had in de omgeving van de brand monsters genomen van branddeeltjes die op straat zijn beland. ,,Deze zijn onderzocht en zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid”, aldus de brandweer, dat ook vragen kreeg over mogelijke asbest. De branddeeltjes zijn niet asbestverdacht, zo klinkt het. Ook in andere delen van Zoetermeer worden monsters genomen en onderzocht.

Eerder vandaag was er ook al een zeer grote brand in Zoetermeer. Toen was er een vlammenzee in een grote boerderij aan de Rokkeveenseweg.

Volledig scherm Hulpverleners kijken van een afstand toe. © District8

Volledig scherm De vlammen komen uit het dak van het pand. © Regio15

Volledig scherm Er is flinke rookontwikkeling en er komen vlammen uit het pand. © AD

Volledig scherm De rookwolken gaan opnieuw over de A12. © District8

Volledig scherm Grote, zwarte rookwolken boven het pand in Zoetermeer. © Regio15

Volledig scherm De brandweer schaalt op naar 'zeer grote brand'. © Regio15

Volledig scherm De rookwolken zijn in de wijde omgeving te zien. © Regio15

Volledig scherm Dikke rookwolken komen uit het pand. © Regio15

Volledig scherm Plattegrond van het NL-Alert. © Veiligheidsregio Haaglanden

