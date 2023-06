NL-alert voor grote brand met explosies in Ter Aar, vuur overgeslagen naar andere bedrijven

In de omgeving is een grote zwarte rookwolk te zien en er zijn continu explosies van gasflessen te horen. ,,We worden op dit moment gehinderd door mensen die komen kijken", aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Volgens hem zijn er in de buurt mensen die onder de rookwolk naar de brand kijken. ,,Blijf uit de rook en ga naar huis. De brand is nog niet ‘meester’ en de rook neemt alleen maar toe omdat we op dit moment aan het blussen zijn.” Nieuwsgierige omstanders worden dan ook naar huis gestuurd door agenten. ‘Verlaat de straat’, klinkt het.