No Surrender-captain Denis drie jaar de cel in

Corin Denis (38), captain van motorclub No Surrender, is door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot 42 maanden gevangenisstraf waarvan zes maanden voorwaardelijk. Dat is minder dan de vier jaar celstraf die het Openbaar Ministerie vijf weken geleden eiste .

Denis wordt ervan verdacht met zijn organisatie betrokken te zijn bij diverse drugslaboratoria. Hij zou volgens officier van justitie Toine van de Ven ,,aan de touwtjes hebben getrokken''.

De captain kwam bij justitie in beeld via honderden afgeluisterde telefoongesprekken bij het bedrijf Party King in Best. Volgens het OM was dat een 'rovershol' waar tientallen drugscriminelen onderling afspraken maakten.

Volgens de rechtbank was er te weinig bewijs dat Denis daadwerkelijk de leider was van de groep. Ook kon de rechtbank niet concluderen dat Denis zich daadwerkelijk zelf bezig zou hebben gehouden met de productie van synthetische drugs.

Bezit van wapens en hennep

Wel verklaarde de rechtbank bewezen dat Denis in het bezit van wapens en hennep is geweest. Volgens de rechter moet de captain daarom meteen de gevangenis in, maar de veroordeelde Tilburger was zelf niet aanwezig bij de uitspraak.

De enige verdachte in de zaak die vanmiddag in de rechtbank zat, was Nick de C.. Hij zou zijn vriend Frank W. hebben geholpen bij het produceren van drugs in het laboratorium. Maar omdat hier te weinig bewijs voor was, werd hij vrijgesproken.

Drugslaboratoria

De rechtbank zag wel genoeg bewijs tegen verdachte Frank W. (45), die in 2016 werd opgepakt bij een drugslaboratorium in Rotterdam. Hij zou de man zijn die synthetische drugs maakte. Daarom vonniste de rechtbank zes jaar celstraf, twee jaar minder dan geëist.