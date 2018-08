No Surrender-oprichter Klaas Otto ontkent alle beschuldigingen

Volgens de advocaat heeft de recherche op intimiderende wijze getuigen benaderd, onder wie familie van Otto. Zo zou een mogelijke getuige hebben aangegeven niet te willen meewerken in de zaak tegen Otto. Zij zou een brief gekregen hebben, waarin stond 'wat voor een verschrikkelijk beest Otto wel niet is', aldus de raadsman van Otto. ,,In de brief wordt gesproken dat mijn cliënt vrouwen zou mishandelen, hen zou hebben gedwongen abortussen te doen."



Ook Otto's dochter zou zijn benaderd: ,,Je zou Judas eens moeten lezen", zou de onderzoeker tegen de dochter hebben gezegd. Verwijzend naar het boek van Astrid Holleeder, zusje van Willem, waarin zij letterlijk een boekje open doet over haar broer. ,,Allemaal om er voor te zorgen dat mensen tegen mijn cliënt verklaren", aldus Schuurman. Een van de potentiële getuigen zou zelfs geld zijn geboden.



De aanklagers ontkennen dat er sprake is van intimidatie of stelselmatig onder druk zetten van getuigen. Volgens een van de officieren van justitie hebben verschillende getuigen zelf contact gezocht met de politie. Daarnaast: ,,Het is het werk van de politie om getuigen te benaderen en vragen te stellen, daar mag ook druk bij uitgevoerd worden." Maar stelselmatige beïnvloeding van potentiële getuigen, wat volgens de advocaat heeft plaatsgevonden: ,,Dat zien wij in het geheel niet." De officier van justitie ziet daarom geen enkele reden om de zaak aan te houden, reageerde ze op het verzoek van de verdediging.



Voor de zaak zijn deze en volgende week in totaal vijf zittingsdagen uitgetrokken. Ook medeverdachte Janus de V. staat deze dagen terecht. De strafeisen staan gepland voor dinsdag.