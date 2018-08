No Surrender-oprichter Klaas Otto wil uitstel rechtszaak: 'Afgeschilderd als beest'

Otto heeft vorige maand aangifte gedaan tegen het rechercheteam dat onderzoek naar hem deed, onder meer voor smaad en laster en omdat zij getuigen zouden beïnvloeden. Rechercheteam Tijgertje zou mensen onder druk hebben gezet om tegen Otto te getuigen en zou hem hebben afgeschilderd als 'als crimineel'. Volgens Schuurman moet eerst worden afgewacht wat er uit die aangifte komt.



Naar zijn zeggen voelt Otto zich slachtoffer van een ,,hetze" tegen hem. ,,Het team is zo tekeer gegaan. Het is gewoon bizar", zei Otto tegen de rechter. ,,Dit is een noodkreet aan u. Doet u er alstublieft iets aan."



Volgens de advocaat heeft de recherche op intimiderende wijze getuigen benaderd, onder wie familie van Otto. Zo zou een mogelijke getuige hebben aangegeven niet te willen meewerken in de zaak tegen Otto. Zij zou een brief gekregen hebben, waarin stond 'wat voor een verschrikkelijk beest Otto wel niet is', aldus de raadsman van Otto. ,,In de brief wordt gesproken dat mijn cliënt vrouwen zou mishandelen, hen zou hebben gedwongen abortussen te doen." Ook zou er geld zijn geboden voor getuigenissen.



De aanklagers ontkennen dat er sprake is van intimidatie of stelselmatig onder druk zetten van getuigen. De officier van justitie ziet daarom geen enkele reden om de zaak aan te houden, reageerde ze op het verzoek van de verdediging.



De rechter besluit later vandaag of de zaak doorgaat of - opnieuw - uitgesteld wordt. Voor de zaak zijn deze en volgende week in totaal vijf zittingsdagen uitgetrokken. Ook medeverdachte Janus de V. staat deze dagen terecht. De strafeisen staan gepland voor dinsdag.