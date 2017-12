'No Surrender zet geldbedrag op hoofd John van den Heuvel'

UpdateEr zou een aanzienlijk geldbedrag op het hoofd van misdaadverslaggever John van den Heuvel (54) zijn gezet. Dat heeft de politie vandaag bekendgemaakt. De dreiging komt volgens de politie mogelijk uit de hoek van motorbende No Surrender. Er worden vandaag dan ook zogenoemde stopgesprekken gevoerd met de drie leiders van de motorclub. Het Openbaar Ministerie is inmiddels een strafrechtelijk onderzoek gestart.

De politie zal de drie leidinggevenden van No Surrender naar eigen zeggen 'attenderen op de binnengekomen informatie' en de rol die de motorclub daarin lijkt te spelen. Er zal worden opgeroepen een einde te maken aan de bedreigingen.

Ongestoord

De politie neemt de bedreiging naar eigen zeggen erg serieus. 'Journalisten moeten ongestoord hun werk kunnen doen zonder dat zij daarin op een dergelijke ernstige wijze in worden belemmerd'.

Van den Heuvel laat in een reactie aan Telegraaf Vandaag weten 'liever ander nieuws' te horen. Ondanks de ontwikkelingen, gaan hij en zijn collega Mick van Wely, die vorige week ook werd bedreigd na artikelen over geweld door motorbendes, door met hun werk. ,,Ik hoop dat ook motorclubs zich realiseren dat wij niet meer dan ons werk doen en verslag doen van feiten, of die proberen die achterhalen. Dat motorclubs het niet eens zijn met berichtgeving dat mag, maar ik denk niet op deze manier. Als je ziet wat er in de afgelopen periode rond motorclubs is gebeurd; ik vind dat het een keer moet stoppen.''

No Surrender-captain Henk Kuipers zegt in een vlog dat hij het allemaal 'te ver' vindt gaan. ,,Ik zeg jullie: deze week komen we nog een keer in het nieuws ermee. Van onze kant uit. Wij gaan hier natuurlijk wat mee doen'', luidt de ietwat mysterieuze boodschap.