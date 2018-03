'Noem criminele motorbendes niet meer kortweg motorclubs'

Live-twitter Krijgt hoogzwangere vrouw gelijk? Bravis Ziekenhuis vandaag voor rechter gesleept

10:36 Een hoogzwangere vrouw eist donderdagochtend in kort geding voor de rechtbank in Breda dat zij onder leiding van haar eigen verloskundige poliklinisch mag bevallen in het Moeder- en Kindcentrum van Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom.