Noem eens één Duits boek! Eh..... Mein Kampf?

Der Vorleser van Bernhard Schlink is een goede tweede in (alleen) de bovenbouw. De Duitse taal staat er bij de kinderen wel beter op dan zeven jaar geleden (40 procent noemt Duits interessant), maar ze leren hem amper goed spreken en van Duitsland weten ze ook niet veel.



Op de vraag welke Duitse persoonlijkheden ze kennen, komt meestal wel antwoord: bondskanselier Angela Merkel wordt het vaakst genoemd. Tijdens een onderzoek in 2010 was dat ook nog Adolf Hitler.

Aandacht voor literatuur

Het onderzoek van DIA, in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam, richtte zich op de populariteit van het vak Duits, de lessen in de praktijk en de inhoudelijke aspecten van de taallessen. Het DIA wil meer aandacht voor literatuur in het moderne vreemdetalenonderwijs.



,,De cultuur in Duitstalige gebieden komt op deze manier dichterbij. Dat motiveert de lezers de taal te leren, en uiteindelijk misschien Duitse taal en cultuur te studeren. Dat is hard nodig, omdat maar weinig studenten voor Duits kiezen en er een aanzienlijk tekort is aan docenten Duits."



Lerarentekort



Nog geen honderd eerstejaars studenten kiezen jaarlijks voor een opleiding Duits. De komende jaren neemt het aantal leraren, door het bereiken van de pensioenleeftijd, nog verder af. ,,We willen uitvinden hoe we scholieren zover krijgen dat ze Duits gaan studeren’’, zegt Synke Hotje van DIA.



DIA stelt dat de Duitse lessen op school duidelijk anders zijn dan het opdreunen van naamvallen, zoals oudere generaties zich herinneren. Leerlingen maken videoclips, kijken films en leren over de Duitse keuken. Een van de uitkomsten van het onderzoek is wel dat scholieren Duits niet meer zo nuttig vinden.

Wel positiever

Scholieren zijn vandaag de dag wel positiever over het vak Duits dan bij het onderzoek in 2010. ,,De leraar wordt meestal aardig gevonden en de les wordt als afwisselender ervaren. Docenten maken twee keer zoveel gebruik van extra materiaal buiten de lesmethode. Ook spreken de docenten duidelijk meer Duits in de les.’’



,,Gek genoeg stijgt de waardering wel,maar zien leerlingen niet het nut van het leren van de taal”, aldus Trixie Hölsgens van het instituut. De dominantie van de Engelse taal is daar volgens haar debet aan. ,,Leerlingen bewegen zich veel in een Engelstalige wereld. Dat vak vinden ze wel heel nuttig en belangrijk voor hun toekomst.”



De presentatie van de uitkomsten van het onderzoek vindt vanmiddag plaats op het Trinitas Gymnasium in Almere. De deelnemers discussiëren daarna over de aspecten van effectief talenonderwijs Duits, waaronder doeltaalgebruik, internationalisering en literatuuronderwijs.

Ken jij deze Duitse woorden? Doe de test!