Nog acht Rotterdamse gebouwen mogelijk gevaarlijk

De vloerconstructie van negen gebouwen in Rotterdam wordt onderzocht. De gemeente heeft de eigenaren gewaarschuwd dat er mogelijk problemen met de veiligheid zijn.

Vrijdagmorgen werd bekend dat er een gebouw van de Erasmus Universiteit is gesloten, omdat er precies dezelfde vloer in zit als de parkeergarage in Eindhoven, die eind mei instortte.