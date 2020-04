Nog drieduizend landgenoten vast in Marokko, ‘Nederland ligt onder op de stapel’

Zo zijn er veel verhalen. Zangeres Anouk ging naar Marokko om in alle rust een paar dagen muziek te schrijven. Nu zit ze al vier weken in haar hotel en post ze zo nu en dan maar wat nieuwe muziek op Instagram. Of Ron Kuijpers uit Rotterdam, die met z’n vriendin in Marokko op vakantie was, en wiens vlucht plots geannuleerd werd. ,,We zitten nu in een hotel in Marrakesh, samen met een Marokkaanse politieagent zijn we hier de enige gasten. Het hotel heeft een tuin, dus dat is mazzel. Voor de rest is er een lockdown, alle winkels zijn dicht, je mag alleen met een briefje de straat op.” De reisverzekering betaalt zijn ongewenst verlengde verblijf niet. ,,Er stond geen corona in de polis, zeiden ze...” Zijn buurmeisje Amaya heeft inmiddels vanuit Nederland een brief aan de Marokkaanse koning Mohammed VI geschreven. ,,We missen onze buren en de poezen heel erg’’, schrijft ze.