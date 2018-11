Nog elk jaar tien extra doden door Q-koorts: nu al 95 slachtoffers

videoHet aantal mensen dat aan Q-koorts overleed, is naar boven bijgesteld: 95 slachtoffers lieten het leven. In twee jaar tijd zijn er officieel ruim 20 doden bijgekomen. In werkelijkheid ligt het aantal slachtoffers waarschijnlijk nog hoger.

De nieuwe cijfers komen uit een update van de Nationale Chronische Q-koorts Database, die vanmiddag officieel gepresenteerd wordt door onderzoeker Bianca Buijs. Het is meer dan twee jaar geleden dat voor het laatst de balans werd opgemaakt: toen bleken nog 74 mensen aan Q-koorts overleden. In de tussentijd zijn daar dus 21 slachtoffers bijgekomen.

Landelijke epidemie

Q-koorts komt van geiten en schapen, maar kan via de lucht op mensen worden overgedragen. In 2007 gebeurde dat in het Brabantse Herpen, waarna een landelijke epidemie ontstond die wereldwijd ongekend was. Ook de slachtoffers die in de afgelopen twee jaar stierven zijn doorgaans in die periode (tot 2011) al besmet geraakt, zegt internist-infectioloog Chantal Bleeker, één van de begeleiders van het database-onderzoek.

,,Het gaat om mensen die dus al jarenlang aan het tobben waren met hun gezondheid, maar in veel gevallen pas laat de diagnose Q-koorts kregen.” Iedereen die de laatste jaren overleed had overigens chronische Q-koorts. In het sterftecijfer van 95 zitten ook 9 mensen die aan acute Q-koorts doodgingen, maar dat was al tijdens de epidemie.

Moeite om symptomen te herkennen

Tot op de dag van vandaag hebben artsen moeite de symptomen van Q-koorts te herkennen, waardoor een diagnose geregeld lang op zich laat wachten. Iedere maand worden er volgens Bleeker nog ‘nieuwe’ Q-koortspatiënten gevonden. Iets dat de specialist zelf jaren geleden ook nog niet zag aankomen.

,,Als je mij in 2010 had gevraagd of ik dacht dat er in 2018 nog mensen zouden overlijden aan Q-koorts, was mijn antwoord ‘nee’ geweest.” Bleeker durft dan ook niet te voorspellen hoeveel mensen nog zullen overlijden. Dat hangt onder meer af van het aantal chronische Q-koortspatiënten dat nog niet ‘ontdekt’ is.

Aantal sterfgevallen vermoedelijk nog hoger

Bleeker erkent verder dat het werkelijke aantal overleden Q-koortspatiënten aanzienlijk hoger moet zijn dan 95. Omdat Q-koorts lang niet altijd herkend wordt, zijn er zonder twijfel ook mensen aan dood gegaan zonder dat dit is vastgesteld. Bleeker durft naar het reële sterftecijfer niet te gissen.