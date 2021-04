Nog even volhouden: dit zijn de coronamaatregelen op een rij

CORONAVIRUS LIVE | Rutte: ‘Ons geduld loopt af, de emoties op’, De Jonge: ‘Eerste versoepe­lin­gen na piek derde golf’

19:28 Demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge geven om 19.00 uur namens het kabinet een persconferentie over de bestrijding van de coronapandemie in Nederland. Deze is live te volgen op deze site. Er zijn bij het RIVM 6797 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat zijn er 82 meer vergeleken met de voorgaande dag. Vergeleken met vorige week dinsdag zijn het er ruim 1200 meer. Ziekenhuizen behandelen iets minder coronapatiënten dan gisteren. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.