Nog maar 15 klompenmakers in Nederland

Dat is een gevolg van de vergrijzing in het land van de klompenmakers. Welbeschouwd heeft Nederland maar één echte leermeester. Dat is Ton Verheijen uit Haaksbergen. Van der Voort: ,,Ze bellen me uit Frankrijk en België om leermeesters, maar ik kan Verheijen niet in stukjes knippen. En zoveel anderen van dat kaliber zijn er niet.''



Van der Voort wil graag meer cursussen opzetten. Hij werkt aan de oprichting van de Stichting Opleiding Klompenmakers. Dat moet het vak een boost geven. De sfeer tijdens de les is opperbest. De vlijmscherpe paalmessen gaan door het hout als een heet mes door de boter. Met elke haal krijgt de klomp meer vorm. ,,We moeten dit ambacht bewaren'', zegt Johan Effink (62). ,,Ik wilde dit al heel lang leren, maar had geen tijd. Ik ben timmerman van huis uit en hou van dit soort werk. Het is een mooie hobby. Ik heb al een paar klompen gemaakt. Nee, die draag ik niet. Ze lopen niet lekker. Ik moet nog wat oefenen.''