Nog meer bloemen voor Peter R. de Vries op plek schietincident

De vriendinnen Chanel Chakawri en Indira van den Busken uit Alkmaar hebben ook bloemen neergelegd. Ze zijn een nachtje in Amsterdam en hoorden het bericht over het overlijden op hun hotelkamer. ,,Ik ben jarig vandaag en was in een leuke mood’’, zegt Chakawri. ,,Toen ik het nieuws hoorde, dacht ik: nee, hou op. Zo onwerkelijk, ik moest bijna huilen.’’ Haar vriendin vult aan: ,,We zijn hier uit respect. Dit is het laatste wat je voor iemand kunt doen. Hij heeft zoveel gedaan voor het land.’’



De misdaadverslaggever had vorige week dinsdagavond net de studio van RTL Boulevard verlaten - waar hij te gast was - toen hij op straat werd neergeschoten.