Nog meer Europese landen op ‘geel’, meer vakanties mogelijk

Hoewel Frankrijk toeristen weer met open armen wil ontvangen, blijft het reisadvies voor dat land op ‘oranje’ (alleen noodzakelijke reizen) staan. Dat toeristen er volgens de Franse autoriteiten weer welkom zijn, is volgens ingewijden geen criterium. ,,Het risico voor de volksgezondheid van Nederlanders is voor ons leidend, niet of een land de grenzen weer opent.”



Het ministerie van Buitenlandse Zaken past de reisadviezen aan nu het aantal coronabesmettingen in steeds meer landen daalt. Daarvoor wordt het departement geadviseerd door het RIVM. Het instituut hanteert per land het aantal van maximaal 150 besmettingen per 100.000 inwoners. Zit een land of regio daarboven, dan is het reisadvies oranje. Bij de landen die vandaag ‘op geel’ gaan, kan het zijn dat in een regio nog wel meer besmettingen zijn. In andere gevallen gaat bij zo’n lokale piek aan besmettingen dan maar een deel van het land ‘open’, terwijl de rest van het land op oranje blijft.