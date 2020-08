Nog meer tropische temperaturen: we krijgen officiële hittegolf

Nederland maakt zich op voor een officiële hittegolf. Al zondagochtend kan er een temperatuur van 25 graden worden bereikt, zo meldt Weeronline. En dat is nodig voor een officiële hittegolf. Daarvan is sprake als het in De Bilt minstens vijf dagen op rij 25 graden of meer wordt. Wel moet het daarbij ook drie keer tropisch warm worden met maxima van 30 graden of meer.

Volledig scherm © ANP

In het zuiden kan zondagochtend al een temperatuur van 25 graden worden gemeten. Naar verwachting wordt het ook nog eens de warmste 9 augustus ooit, aldus Weeronline.

In het zuiden en zuidoosten, maar ook op de Veluwe worden maxima van 35 tot 36 graden verwacht. In het Limburgse Arcen wordt het voor de derde dag op rij minimaal 35 graden. In de Randstad is het een paar graden koeler, hier wordt een temperatuur van 33 graden verwacht. Op de Waddeneilanden is het aangenamer met een temperatuur van 26 graden.

Ook zondagavond blijven de temperaturen tropisch. In de Randstad daalt de temperatuur onder de 30 graden maar blijft het zomers warm. Zondagnacht daalt de temperatuur langzaam en stijgt de luchtvochtigheid naar 70 tot 80 procent, waardoor het drukkend warm kan zijn.

Volgens de statistieken van het KNMI zijn er in ons land, sinds het begin van de metingen in 1901 tot nu toe totaal 28 hittegolven geweest. De tot nu toe laatste was van 23 augustus - 28 augustus 2019. Deze duurde 6 dagen, 3 daarvan waren tropisch.

Regionale hittegolf

In het zuiden van Nederland was in de nacht van zaterdag op zondag sinds 02.00 uur officieel sprake van een regionale hittegolf, meldt Weer.nl. Bij de weerstations in Cabauw (Utrecht), Eindhoven en Gilze-Rijen (Noord-Brabant) was het om die tijd nog zomers warm met minstens 25,0 graden. Gilze-Rijen noteerde zelfs 26,2 graden. Ook in Maastricht en het Brabantse Woensdrecht bleef de temperatuur boven de 25 graden.

Daarmee is het volgens Weer.nl de vijfde dag op rij met een temperatuur boven de 25 graden. Omdat de temperatuur ook al op 3 dagen boven de 30 graden is gestegen, is er sprake van een regionale hittegolf. Het is daarmee de tweede hittegolf van dit jaar, in het zuidoosten was dit in juni ook al het geval. Pas als vandaag ook in De Bilt de 25 graden wordt bereikt, is sprake van een officiële landelijke hittegolf.

De regionale hittegolf begon woensdag. Toen werd het in grote delen van het land al meer dan 25 graden en in het zuidoosten steeg de temperatuur lokaal naar 30 graden. Donderdag werd het op meer plekken tropisch warm. Het warmst werd het die dag in Arcen met 32,6 graden. Vrijdag deed de temperatuur er nog een schepje boven op met 35,3 in Arcen, in de rest van het land werd het op veel plekken meer dan 33 graden. Ook zaterdag was het weer ronduit heet met in het Limburgse Arcen 37,0 graden.

De regionale hittegolf kan tot en met het komende weekend doorgaan.

‘Ongekend heet’

Het was nog nooit zo warm op 8 augustus als zaterdag. In De Bilt steeg het kwik naar 34,6 graden Celsius, waarmee het vorige record van 32,9 graden ruimschoots werd gebroken. En waar het afgelopen nacht nog behoorlijk afkoelde, blijft het vannacht juist flink warm. In de steden wordt het niet koeler dan 25 graden, meldt Weerplaza.

,,Het is ongekend heet’’, zegt meteoroloog Michiel Severin na een recorddag. Het koelst was het nog op de Waddeneilanden, waar het ‘slechts’ 28 à 29 graden werd. Het Limburgse Maasdal was de warmste plek, met 37 graden op de thermometer. Die temperatuur wordt de komende dagen waarschijnlijk vaker gehaald in Limburg, maar ook in Noord-Brabant en de Achterhoek.



’s Nachts wordt het eveneens opvallend warm. Afgelopen nacht daalden de temperaturen buiten de steden – waar het altijd warmer is dan op het platteland – plaatselijk nog tot een aangename 12 à 15 graden. Komende nacht blijft het buiten de steden echter zo’n 20 graden en in de steden zelfs 25 graden.



Wie de afkoeling van de nacht wil ervaren, moet erg vroeg op. Vandaag was het om 11.40 uur al 30 graden in De Bilt. De zon warmde de ’s nachts afgekoelde lucht snel op, vanochtend tussen 07.00 en 08.00 uur met één graad per tien minuten.

Volledig scherm Koeien zoeken verkoeling in de Vecht bij Zwolle. © Anouk Siemerink/AD

Buien

De afgelopen dagen was het dankzij een lage luchtvochtigheid niet zo benauwd, maar dat verandert na vandaag enigszins. Hoewel het volgens Severin niet ‘vies warm en plakkerig’ wordt, staan ons wel iets benauwdere dagen te wachten. Die hogere luchtvochtigheid vergroot ook de kans op buien. De kans blijft klein en de buien zouden lokaal zijn, maar: ,,Als het gebeurt, wordt het stevig, met hagel, windstoten en onweer’’, aldus Severin.



De hoge temperaturen van 35 en soms 37 graden houden tot en met woensdag aan. Donderdag is een overgangsdag, voordat het vrijdag iets koeler wordt. Vandaag was dan ook de eerste recorddag van een reeks achter elkaar, denkt Severin. Soms zijn de records lokaal, zoals vandaag in Zeeland. Daar werd met 36,4 graden de warmste augustusdag genoteerd sinds de eerste metingen in 1901.

Code oranje

Het KNMI gaf vandaag vanwege de hitte code oranje af voor de provincies Limburg, Gelderland, Noord-Brabant en Zeeland. Mensen zochten massaal verkoeling op, bijvoorbeeld aan de kust, met vaststaand verkeer en wegblijfadviezen tot gevolg. Lees alle ontwikkelingen hieronder terug:

Volledig scherm © Weerplaza

Volledig scherm © Hollandse Hoogte / ANP