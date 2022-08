Nog meer wespen in aantocht in Nederland: ‘Het zijn er nu al erg veel’

Ons land kan nog meer wespen verwachten dan er nu al rondvliegen, maar bedenk na het aantreffen van een wespennest of het nodig is om het te (laten) verwijderen. Dat zegt bioloog Arnold van Vliet van Wageningen University. Wespen verminderen de overlast van andere insecten, vooral van vliegen, aanzienlijk. Ze zijn, net als bijvoorbeeld ook steekmuggen en oorwormen, een aantrekkelijke prooi voor wespen.

De verwachting dat er dit jaar veel wespen zouden zijn, komt volgens Van Vliet inmiddels uit. Het zijn er nu al ‘heel erg veel‘. Hij baseert zich op meldingen over wespennesten bij bestrijdingsdiensten, die soms zeggen dat ze het in twintig jaar niet zo druk hebben meegemaakt, en op waarnemingen. Eén leverancier van bestrijdingsmiddelen moest zelfs al nee verkopen. Er komen binnenkort nog veel meer wespen, verwacht Van Vliet: “Op veel plaatsen zijn de nesten nog in ontwikkeling en moet de piek van de overlast nog komen.”

Het kan hard gaan: ,,Een wespenkoningin is in staat om rond de 300 eitjes per dag te leggen als het nest in maximale ontwikkeling is. Een eitje komt na ongeveer vijf dagen uit. Het aantal koninginnen dat door een nest wordt groot gebracht varieert tussen de 750 in een klein nest tot wel 2000 in een groot wespennest.”

Ziektes

Jaren met veel en weinig wespen wisselen elkaar af. Dat komt onder meer doordat er in een jaar met veel wespen er minder voedsel is voor de insecten. ,,Daardoor is de conditie van de nieuwe koninginnen minder goed en treden er meer ziektes op.”

Vorig jaar waren er niet zoveel, dus dat het er nu een heleboel worden, is niet verbazend. Een andere oorzaak is ook de temperatuur. Uit een Engelse studie bleek dat hoe hoger de temperatuur in de winter en het voorjaar is, hoe hoger het aantal gewone wespen zal zijn, aldus Van Vliet. ,,En de afgelopen wintertemperatuur staat met 5,7 graden op de zesde plaats van warmste winters sinds 1901. Het voorjaar is met 10,2 graden uitgekomen op de zeventiende plaats.”

Wespenval

Je kunt wespen wegjagen met scherpe geuren (kruidnagel, lavendel), want daar houden ze niet van. Wat je vooral niet moet doen, zegt Van Vliet, is een wespenval vlak bij je deur of op je terrasje ophangen. ,,Uit experimenteel onderzoek blijkt dat wespen sneller op objecten afvliegen als ze meer wespen zien rondom zo’n object. Zelfs namaakwespen hebben hetzelfde effect.”