Nog nooit zoveel eerstejaars naar universiteiten en hbo

Bertine spotte een wolf in Mariënheem, maar Mattijn herkende zijn eigen hond

8:29 Discussie op sociale media over een foto die is genomen in Mariënheem door dorpsbewoner Bertine. Het is een wolf, weet ze zeker. Onzin, zegt dorpsgenoot Mattijn. Hij herkent zijn eigen hond, Luna. Hond of wolf? Een wolvenexpert biedt uitkomst.