Nog steeds geen surprise gemaakt? Doe hier lastminute inspiratie op

Rotterdam­se PVV-fractie­voor­zit­ter Meeuwissen is teleurge­steld in Wilders: ‘Hoorde niets meer’

Hij hield er even de spanning in, maar de Rotterdamse PVV-fractievoorzitter Maurice Meeuwissen richt met het oog op de aanstaande verkiezingen een eigen partij op. Opvallend is dat Lijst Meeuwissen een mildere toon wil aanslaan ten aanzien van de islam. In Wilders is hij teleurgesteld.

1 december