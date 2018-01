Nog veel zorgen om Big Brother op de bankrekening

Ook Rabobank heeft veel zorgen over de manier waarop mensen hun toestemming gaan verlenen. ,,Wij willen dat ze daarvoor altijd in de Rabobank-omgeving terugkomen'', zegt Kalina. ,,We weten allemaal hoe argeloos we normaal gesproken met allerlei voorwaarden omgaan. We klikken op akkoord, omdat we met andere dingen bezig zijn. Daarom willen wij dat er een moment komt dat de klant heel bewust ziet wat hij gaat weggeven, en aan wie.''



Zo’n omleiding biedt ook de bank zekerheid. ,,Tot op heden gebeurt het nooit dat wij een betaling uitvoeren, zonder dat de klant ons daar uitdrukkelijk opdracht toe geeft. Nu zou dat veranderen, en moeten we zo’n bedrijf op de blauwe ogen geloven, als het zegt dat een klant dat echt wil. Daar hebben we moeite mee.''



Dit is natuurlijk het verhaal van de bank, die ook zijn eigen belangen verdedigt. Aan de andere kant heb je het verhaal van de nieuwkomers, de innovatieve bedrijfjes die oprecht menen dat ze consumenten dingen kunnen bieden die hen verder helpen. Denk aan beter financieel advies, dankzij het enorme inzicht dat betaalgegevens bieden in iemands bestedingspatroon – en de zwakke plekken daarin. Persoonsgerichte aanbiedingen, op basis van je uitgaven – die energierekening kan best wat lager, vriend!



Die bedrijven zitten helemaal niet te wachten op een lus via de bank, en zijn er ook niet op uit om met je data aan de haal te gaan. Waarom zouden zij per definitie minder betrouwbaar zijn dan de bank? Alsof er onder de banken geen rotte appels zijn! ,,Wij willen juist laten zien dat we niks met de data doen'', zei Kevin Voges van softwarebedrijf AFAS eerder in deze krant. ,,Dat mensen weten dat we ze helpen om overzicht over hun financiën te houden, en verder niet.''



Dat de nieuwe regels kansen bieden, zien ze bij de Consumentenbond ook wel. ,,We kunnen desondanks niet zeggen dat we enthousiast zijn. We volgen de ontwikkelingen nauwgezet en maken ons grote zorgen over alle 'losse eindjes' op het gebied van privacy en toezicht. Zolang dat niet geregeld is, kun je niet kijken naar de eventuele mogelijkheden die PSD2 biedt.''