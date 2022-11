Nog vijf klimaatactivisten vast na blokkade A12

Met poll Deze docent ziet niets in mobielver­bod: ‘Rest van hun leven hebben ze die telefoon ook’

Niet iedereen is enthousiast over het idee van het CDA om mobiele telefoons te verbieden op basis- en middelbare scholen. Erkenning van de schadelijkheid van telefoons in het klaslokaal is er wel, maar een verbod wordt niet als de meest wenselijke oplossing gezien. ,,Als je als docent interessante lessen geeft, hoef je niet te concurreren met een telefoon.’’

