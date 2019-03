Noodkreet HSL-machinisten: NS traint ons slecht, daardoor vallen treinen uit

De HSL is afgelopen maanden voor de zoveelste keer in het nieuws vanwege veelvuldig falende treinen. Mede door een mysterieuze softwarefout vallen nog meer IC Direct-treinen stil dan normaal en is de betrouwbaarheid op het hogesnelheidsspoor gedaald tot onder de wettelijke minimumeis van ruim 82 procent. Dat is veel minder dan op het gewone spoor.



Waar NS onlangs stelde dat enkel forse investeringen de HSL beter maken, denken 1200 NS-machinisten daar anders over. Zij missen fundamentele training. ,,NS heeft de beste machinisten ter wereld in dienst, maar biedt ze veel te weinig tijd om het HSL-traject te leren beheersen,” zegt Henri Janssen, bestuurder van FNV Spoor. ,,En als ze daar dan rijden is de ondersteuning vaak bedroevend.”



In een twaalf punten tellend verbeterplan eisen de 1200 machinisten beterschap. ,,Breid de opleiding inclusief praktijkopleiding substantieel uit,” luidt punt vijf. ,,Leid de machinisten op tot praktijkervaren vakkrachten op de HSL, zodat ze vanuit vakkennis in voorkomende gevallen autonoom kunnen handelen.”