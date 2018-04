Noodkreet voor zieke jonge moeder: word leverdonor

Zangeres Jannica van Barneveld (29) leidt aan een ernstige auto-immuumziekte. Ze ligt nu op de intensive care van het Erasmus medisch centrum in Rotterdam. ,,Haar situatie is kritiek. Ze heeft nu heel snel een donorlever nodig anders redt ze het niet'', vertelt zanger Rogier Pelgrim uit Wageningen, een vriend van de zangeres. ,,Ik hoop en bid dat haar dochtertje van 2 niet zonder moeder hoeft op te groeien.''



Vrienden en familie doen een dringende oproep aan mensen die nu op een intensive care een besluit moeten nemen over hun naaste, of ze instemmen met donatie van organen. ,,Als de lever goed is, doneer die dan alsjeblieft. De kans is klein, maar er is een kans.''



De kwestie is extra onder de aandacht gebracht door de Utrechtse ic-arts Gor Khatchikyan. ‘Als dokter zie ik hoe moeilijk familieleden toestemming geven voor donatie bij patiënten die komen te overlijden', schrijft hij op zijn Facebooksite. ,Misschien een laatste daad van iemand die daarmee het leven van Jannica en haar gezin weet te redden.’ Hij kent Jannica niet persoonlijk. ,,Ik werd getroffen door haar verhaal.'' Vanavond was het bericht al meer dan 1.800 keer gedeeld.