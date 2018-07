Noodoperatie voor zwaargewonde fietser in Bladel, dader spoorloos

De politie gaat er vanuit dat de man is aangereden en de dader daarna is doorgereden. De weg werd in beide richtingen afgesloten. Verkeersspecialisten hebben op straat gezocht naar sporen. Ook de beelden van een aantal beveiligingscamera's in de buurt werden bekeken.



De aanrijding staat mogelijk in verband met een incident in België. Agenten hadden daar namelijk te maken met een achtervolging. Zij raakten de auto echter kwijt. De Belgische politie kwam ook kijken in Bladel om eventuele hulp te kunnen bieden.