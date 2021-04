Noodverordening op Leidseplein zondag om kampioenswedstrijd Ajax

Verkrach­ter drijft zijn slachtof­fer vijver in om sporen te wissen

10:28 Een 24-jarige vrouw wordt in september 2017 meerdere malen verkracht in het Van Sonsbeeckpark in Breda. De dader gaat opvallend berekenend te werk. Hij maakt zich onherkenbaar en drijft de vrouw na zijn gruweldaden tweemaal de vijver in om alle sporen uit te wissen, ook van binnen.